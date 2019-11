Rupert Grint: "Zwischen Emma Watson & Tom Felton hat es gefunkt"

Immer wieder wurden den Schauspielern der Harry Potter-Filme in unterschiedlichen Konstellationen diverse Liebeleien nachgesagt. Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass " Hermine Granger" Emma Watson und "Draco Malfoy" Tom Felton "endlich" ein Paar sind. So sehr sich die Fans das auch wünschen: Watson dementierte, wenn auch indirekt. Sie sei "selbstverpartnert", also ihr eigner Partner, wie sie in einem Interview mit der britischen Vogue erklärte.