Emma Watson und Tom Felton: Doch mehr als nur Freunde?

Felton postete ein Foto mit der Beschreibeung "Schnelle Lernerin x" auf Instagram. Zu sehen sind die beiden, wie sie vertraut und in Pyjamas in ihrem Ferienhaus in Südafrika sitzen. Fans der Filmreihe sehen sich ihren Traum erfüllt: "OMG es passiert endlich! Dramione!", heißt es wortspielerisch in den Kommentaren.

In vergangenen Jahren betonten die britischen Schauspieler jedoch stets, dass sie seit Watsons Verliebtheit nur gute Freunde seien. "Wir treffen uns die ganze Zeit wieder, wir posten es nur nicht immer auf Instagram", erklärte Felton. Die Schwärmerei sei nun ein lustiger Teil ihrer Beziehung, verriet Emma Watson im Interview: "Er weiß es genau. Wir haben darüber gesprochen, wir lachen immer noch darüber. Wir sind jetzt wirklich gute Freunde, und das ist cool."