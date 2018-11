"Harry Potter"-Star: So sieht Darco Malfoy heute aus

Felton stand bereits als Achtjähriger in diversen Fernsehserien und Werbespots vor der Kamera. Einem breiteren Publikum wurde er erstmals 1997 in "Ein Fall für die Borger" bekannt, 1999 war er in "Anna und der König" an der Seite von Oscar-Preisträgerin Jodie Foster zu sehen. Nach " Harry Potter" trat er unter anderem in Filmen wie "Planet der Affen – Prevolution", "Apparition" oder "Message to the King" auf. Von 2016 bis 2017 war Felton außerdem in der Serie "The Flash" zu sehen.

Auch als Musiker ist der einstige Kinderstar tätig: 2009 veröffentlichte er sein erstes Album "In Good Hands", auf dem er Gitarre spielt und singt. Mit seinen einstigen " Harry Potter"-Kollegen Emma Watson und Daniel Radcliffe ist er nach wie vor gut befreundet.