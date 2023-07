Was Kates und Meghans Körpersprache in Wimbledon über ihre Spannungen verriet

Während die britischen Royals in den vergangenen Tagen in Wimbledon die Spieler anfeuerten, erinnert sich die britische Boulevardpresse an jenen seltenen Anlass, als die inzwischen als zerstritten geltenden Schwägerinnen Herzogin Meghan und Prinzessin Catherine bei dem Tennis-Turnier einen seltenen gemeinsamen Auftritt absolvierten.

Kates und Meghans Körpersprache sprach Bände

2019 haben sich Kate und Meghan das Finale der Damen in Wimbledon gemeinsam angeschaut. Kate ist Schirmherrin des ehrwürdigen All England Lawn Tennis Clubs. Die Ehefrauen der Prinzen William und Harry saßen nebeneinander, lächelten und unterhielten sich während des Spiels. Es gab aber auch Momente, in denen die Körpersprache der beiden schon damals darauf hindeutete, dass Meghan und Kate nicht gar so innig sind.

