Königin Camilla in Wimbledon brüskiert

Ohne König Charles III. besuchte Queen Consort Camilla am Mittwoch mit ihrer Schwester Annabel Elliot ein Tennis-Match in Wimbledon. Doch was ihr die Laune zu vermiesen schien: Eine standesgemäße Begrüßung fiel für sie nämlich aus.

Camilla in Wimbledon brüskiert?

Es war das erste Mal, dass sich Charles' Ehefrau in ihrer neuen Rolle als Königsgemahlin in Wimbledon präsentierte. Bei dem Tennisturnier nahm sie zusammen mit ihrer Schwester Annabel in der Royal Box Platz. Dabei wirkte Camilla aber nicht gerade so, als wäre sie gut gelaunt.

Zwar gab es Momente, in denen sich die Queen Consort lächelnd mit anderen Wimbledon-Besuchern unterhielt. Ihre Miene wirkte zuweilen aber doch recht düster.