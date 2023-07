Prinz Williams skurriler Trick, um bei Reden ruhig zu bleiben

Was nicht viele wissen: Prinz William ist kurzsichtig. In einer Dokumentation verriet der britische Thronfolger vor zwei Jahren, dass er eigentlich eine Brille braucht. Die ließ William in der Vergangenheit aber weg - vor allem, wenn er Reden halten musste. Sein schlechtes Sehvermögen hatte nämlich den Vorteil, dass es ihm bei der Überwindung seiner Aufregung half.

William entfernt vor Reden seine Kontaktlinsen

Anstelle einer Brille bevorzugt der britische Royal im Alltag Kontaktlinsen. Dabei hat er aber eine durchaus unübliche Angewohnheit, wenn es um wichtige Ansprachen geht: Prinz William nimmt seine Kontaktlinsen heraus, wenn er öffentliche Reden hält.

