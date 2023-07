Prinzessin Kate und Meghan brachen in Wimbledon dieselbe Regel

2019 haben sich Kate und Meghan das Finale der Damen in Wimbledon gemeinsam angeschaut. Kate ist Schirmherrin des ehrwürdigen All England Lawn Tennis Clubs. Die Ehefrauen der Prinzen William und Harry saßen nebeneinander, lächelten und unterhielten sich während des Spiels. Zu feiern hatten sie damals nichts: Meghan ist eng mit US-Tennisstar Serena Williams befreundet, die bei dem Spiel unterlag.

Als die Herzogin von Sussex in Woche zuvor ein Spiel ihrer Freundin anschaute, hatte es einige Negativschlagzeilen gegeben. Meghan hatte angeblich gegen die Kleiderordnung verstoßen, weil sie in einer Jeans in den Mitglieder-Bereich von Court No. 1 des ehrwürdigen All England Clubs kam.