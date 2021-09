Was aus dem früherem Kinderstar "Honey Boo Boo" wurde

Sie ist gerade einmal 16 Jahre alt und schon ein alter Hase im Showbusiness - Alana Tompson, vielen vielleicht eher bekannt als "Honey Boo Boo". Den eigenwilligen Spitznamen bekam sie einst in einer Show verliehen, in der kleine Mädchen in Schönheitswettbewerben gegeneinander antreten - und aussehen wie Barbie-Puppen. Thompson bekam danach ihre eine eigene Show mit dem Titel "Hier kommt Honey Boo Boo", die sie über die Landesgrenzen hinweg bekannt - und noch vor ihrem zehnten Lebensjahr zum Internethit machte.