Tom Kaulitz half Bruder Bill in Liebesdingen auf die Sprünge

Mit gerade einmal 31 Jahren können die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom auf eine bewegte - und eine höchst erfolgreiche Zeit - zurückblicken. Der eine (Tom) fand ganz nebenbei auch schon das ganz große Liebesglück - der andere (Bill) wartet eigenen Angaben zufolge noch drauf. Tom habe deshalb einst einen Verkupplungsversuch gewagt, um ihm diesbezüglich auf die Sprünge zu helfen, erzählen die beiden nun im Interview mit RTL. "Zum ersten Mal in meinem Leben", so Bill. Ein Happy End gab es in Beziehungsdingen trotzdem (noch) nicht. "Du kannst es ja machen, du kannst versuchen, was du willst. Zum Schluss kannst du es nicht planen. Es passiert dir, oder es passiert nicht", so Tom. Eilig scheint es Bruder Bill aber ohnehin nicht zu haben: "Wenn ich mit jemandem sofort am allerersten Abend schlafe, dann weißt du eigentlich: Ruf ich nicht mehr an." Na dann.