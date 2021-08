Schauspielerin Evan Rachel Wood: Mittelfinger für Marilyn Manson

Mehrere Frauen haben in den letzten Monaten Vorwürfe oder Klagen gegen Manson wegen sexueller oder physischer Gewalt vorgebracht - darunter auch Wood. Sie hatte 2016 zum ersten Mal über ihre Erlebnisse mit Gewalt durch einen früheren Lebenspartner gesprochen - damals noch ohne Mansons Namen zu nennen. Im Februar 2021 veröffentlichte sie schließlich ein Statement auf Instagram, in dem sie vor der Gefahr, die von ihm ausgehe, warnt. "Der Name des Täters ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt“, schrieb Wood. "Er hat mich jahrelang auf schreckliche Weise misshandelt. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und zur Unterwerfung manipuliert. Ich habe es satt, in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben."