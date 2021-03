Warum Tobey Maguire keine Rollen mehr bekommt

Vor zehn Jahren stand Tobey Maguire noch auf der Liste der bestgebuchten Hollywoodstars. Nicht zuletzt dank seiner Rolle als Spider-Man, den der gebürtige Kalifornier in gleich drei Teilen der Comic-Verfilmung spielen durfte. In den letzten Jahren wurde es jedoch verdächtig ruhig um den Schauspieler, der seit "Bauernopfer - Spiel der Könige" 2014 in keinem Spielfilm mehr zu sehen war.

"Spider-Man 3" ruinierte Maguires Karriere

Ein Mitgrund für den jähen Fall des Hollywoodstars soll Branchenkennern zufolge ausgrechnet "Spider-Man 3" sein. Einst hatte ihn die Rolle der Marvel-Figur groß gemacht. Auch als "Spider-Man 3" 2007 in die Kinos kam, stand Maguire eigentlich noch Hoch im Kurs - immerhin gilt "Spider-Man 2" bis heute als einer der größten Superheldenfilme aller Zeiten. An den Erfolg des zweiten Teils konnte man mit der Fortsetzung jedoch nicht anknüpfen. Fans zeigten sich enttäuscht - was am Ende auch Maguires Karriere negativ beeinflussen sollte.

Sogar Regisseur Sam Raimi gab in einem Interview mit Nerdist im Jahr 2014 zu, dass der Film Mängel aufweise. "Ich habe mit dem dritten Spider-Man viel durcheinander gebracht, also haben mich die Leute jahrelang gehasst. Sie hassen mich immer noch dafür", sagte er. "Es ist ein Film, der einfach nicht sehr gut funktioniert hat."