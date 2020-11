Tobey Maguires Frau reicht Scheidung ein: Die vorbildlichste Hollywood-Trennung?

Noch-Ehefrau reicht nach vier Jahren die Scheidung ein

In der Tat hat es das Ex-Paar bisher geschafft, in aller Freundschaft auseinander zu gehen. Ein Sorgerechtsstreit blieb in der Tat aus. Das Ex-Paar lebt eine der wenigen Hollywoodtrennungen vor, die ohne großes Drama auskommt. Erst im Juni hatte Jennider ihrem Noch-Ehemann einen glücklichen Vatertag auf Instagram gewünscht und den Schauspieler als ihren "besten Freund" bezeichnet.

"Dieser hier ist mein bester Freund und der beste Vater für unsere Babys. Es tut mir leid, Tobey, ich weiß, du hasst Instagram aber hin und wieder mag ich es, bei allen zu prahlen, wie besonders du bist – Glücklicher Vatertag", hatte Jennifer May unter ein gemeinsames Foto geschrieben.