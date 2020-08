Insider erklärt Brian Austin Greens Stichelei gegen Meghan Fox

Etwa ein halbes Jahr ist die Trennung der US-Schauspieler Megan Fox (34) und Brian Austin Green (47) nun her. Während sie kürzlich in einem Podcast angab, in ihrem neuen Freund ihre "Zwillingsflamme" gefunden zu haben (Anm.: dies sei mehr als eine Seelenverwandtschaft. Zwillingsflammen seien zwei Hälften der gleichen Seele in zwei unterschiedlichen Körpern, so Fox im Podcast "Give Them Lala ... with Randall"), hatte er weniger Glück in der (neuen) Liebe. Ein kurzes Intermezzo mit Tattoo-Model Tina Louise endete nach kurzer Zeit wieder.

"Brian passt es nicht, dass sie so schnell weitermachen kann"

Vor wenigen Tagen erlaubte sich Green dann einen kleinen "Streich", mit dem er seinen Unmut über Fox' neue Beziehung kundgetan haben dürfte. Auf Instagram veröffentlichte er eine Reihe von Bildern von den gemeinsamen Söhnen - mit der gleichen Bildunterschrift, die Fox zuvor für ein verliebtes Foto mit ihrem Rapper verwendet hatte: "Schmerzvoll schöner Junge. Mein Herz gehört dir."

Anscheinend war es Green ein Bedürfnis, seine Ex daran zu erinnern, dass sie drei kleine Kinder hat. "Schmerzvoll schöne Jungen. Mein Herz gehört euch", schrieb Brian Austin Green und postete dazu Fotos seiner drei Kinder, die aus seiner Ehe mit Fox stammen, sowie ein Bild seines ältesten Sohnes aus einer vorangegangenen Beziehung.