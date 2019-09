Warum Ralph Fiennes für seinen neuen Film eine Lehrerin brauchte

Ralph Fiennes (56) verblüfft in seinem neuen Film " Nurejew - The White Crow" mit russischen Sprachkenntnissen. "Mein Russisch ist recht rudimentär", gab sich der britische Schauspieler und Regisseur bei der Vorstellung seines Dramas über Ballettstar Rudolf Nurejew bescheiden. In dem Film spielt der Brite den väterlichen Tanzlehrer des begabten Ballettschülers.