Weibliche Stars sollen 007 in eine neue Ära lenken

Diese Überraschende Wendung könnte das Werk von Waller-Bridge sein. Craig persönlich soll dafür verantwortlich sein, dass die Regisseurin von "Killing Eve" und "Fleabag" am neuen Bond-Film mitgeschrieben hat. Sie ist die zweite Frau in der Geschichte des Filmklassikers seit Johanna Harwood, die an "Dr. No" und "From Russia With Love" in den 1960ern mitgearbeitet hat.

Es könnte auch eine Antwort auf den Aufschrei von Kritikern sein, dass James Bond in der #MeToo-Ära ein Auslaufmodell ist.

Waller-Bridge sagt nämlich über die Relevanz der Film-Reihe, "sie muss sich nur weiterentwickeln, und das wichtige ist, dass Frauen in dem Film angemessen behandelt werden. Er (Anm. James Bond) muss es nicht. Er muss seinem Charakter treu bleiben." In dieses Bild würde auch die Szene passen, in der Lashana Lynch als neue 007 dem Charme von James Bond widerstehen könne.