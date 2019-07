Lashana Lynch soll die nächste 007 werden

Ein Insider hat gegenüber der Daily Mail einen überraschenden Auftritt angekündigt.

Zu Beginn der 25. Auflage der Filmreihe gäbe es eine entscheidende Szene, in der M sagt: "Kommen Sie rein, 007", und Lynch, "schwarz, schön und eine Frau", würde den Raum betreten, so die Quelle. "Es ist ein Moment, in dem man sein Popcorn fallen lässt. Bond ist immer noch Bond, aber er ist von dieser erstaunlichen Frau ersetzt worden."

Dem nicht genug, soll sie Bonds Charme als Einzige wiederstehen können und sich nicht von ihm verführen lassen. Mit der Wahl Lynchs würden zudem Kritiker zufrieden gestellt werden, die bemängeln, dass " James Bond" nicht mehr dem Zeitgeist entspräche.