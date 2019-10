Warum Harry und Meghan nicht standesamtlich geheiratet haben

Millionen Menschen sind am 19. Mai 2018 gebannt vor den Fernsehbildschirmen gesessen und haben die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry verfolgt. Da Ja-Wort gaben sich die beiden in der St George’s Chapel auf Windsor Castle. In einem Standesamt waren sie nicht.

Haben Harry und Meghan das "heimlich" vor der großen kirchlichen Zeremonie getan? Die Antwort ist: nein. In Großbritannien ist die rechtliche Lage schlicht eine andere, als in Österreich. Hierzulande ist eine Ehe bekanntlich nur dann gültig, wenn sie von einem Standesbeamten oder einer Standesbeamtin durchgeführt wird. Kirchliche Trauunngen alleine haben vor den Behörden keinerlei Gültigkeit.