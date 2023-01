Während Meghan und Archie schliefen: Harry konsumierte noch mit 36 Drogen

Cannabis wurde 2016 in Kalifornien für den Freizeitgebrauch legalisiert.

In der Vergangenheit ertränkte Harry Kummer in Alkohol

2021 hatte Prinz Harry in der AppleTV-Doku "The Me You Can’t See" von Oprah Winfrey über die belastende Zeit nach dem Tod seiner geliebten Mutter, Prinzessin Diana, gesprochen. In dem emotionalen Interview gab er damals zu, nach Dianas Tod unter Panikattacken gelitten zu haben und Alkohol- und Drogenexzessen verfallen zu sein, um gegen seine Hilflosigkeit anzukämpfen.

"Ich war bereit zu trinken, ich war bereit Drogen zu nehmen, ich war bereit zu versuchen, die Dinge zu tun, die mir das Gefühl gaben, weniger zu fühlen", gestand Harry gegenüber Oprah.