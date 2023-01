Betrunkener Ausraster: Prinz Harrys folgenschwerer Streit mit Meghan

Seit ihrer Hochzeit gehen Prinz Harry und die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle zusammen durch dick und dünn. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, ist 2020 in die USA gezogen und hat dem Königshaus den Rücken gekehrt. In der Öffentlichkeit erheben Meghan und Harry immer wieder Vorwürfe gegen die "Firma", die es ihnen unmöglich gemacht haben soll, sich innerhalb der Royal Family wohlzufühlen. Vor ihrem Rücktritt aus dem Königshaus gingen sie eigenen Angaben zufolge durch schwierige Zeiten. So hat Harry in der Vergangenheit einmal zugegeben, dass ein Streit ​​​mit seiner damaligen Freundin Meghan ihn veranlasst hat, eine Therapie zu besuchen, um seine Beziehung zu retten.

Streit mit Meghan öffnete Prinz Harry die Augen

In einem emotionalen Interview in der AppleTV-Dokumentation "The Me You Can't See" von Oprah Winfrey hatte Harry 2021 über den Tod seiner Mutter Diana und seine mentalen Probleme gesprochen, mit denen er nach ihrem Verlust zu kämpfen hatte. Um seinen Schmerz zu betäuben, habe er Alkohol und Drogen konsumiert, enthüllte Harry. Zudem litt er jahrelang unter Panikattacken. Vonseiten des britischen Königshauses sei ihm Hilfe jedoch verwehrt geblieben. Erst durch seine Ehefrau Meghan habe er begriffen, dass er sich professionelle Hilfe suchen muss.