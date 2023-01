"Muppet in Spanx": Heidi Klums Golden-Globe-Outfit auf Twitter verrissen

Das Outfit, welches Heidi Klum bei der Verleihung der Golden Globes 2023 trug, spaltete die Gemüter. Sexy fanden es die einen. Andere wiederum waren der Meinung, Klums Kleid wäre eine der größten modischen Verfehlungen des Abends gewesen.

Heidi Klum: Worst dressed

In einem superkurzen silbernen Dress mit Cutouts von Kevin Germanier, das mit einer lilafarbenen Federboa versehen war, mischte sich das deutsche Supermodel unter die prominente Gästeschar.

Die Daily Mail titelt, Klum führe die "Worst dressed"-Liste bei den diesjährigen Globes an. Auch auf Twitter wurde zum Teil über das Ouftit gelästert: Ein User meinte sogar, Klum hätte in ihrem Hollywood-Kostüm als Wurm besser ausgesehen als in dem Designer-Dress. Auch mit einem Muppet in Spanx (Anm.: Shaping Unterwäsche) wurde die GNTM-Chefin verglichen.