Golden Globes 2023: Die schwangeren Stars des Abends

In der Nacht zum Mittwoch wurden in Hollywood zum 80. Mal die Golden Globes verliehen. Die prestigetr√§chtigen Film- und Fernsehpreise werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) vergeben, der zuletzt wegen Intransparenz und mangelnder Diversit√§t stark in die Kritik geraten war. Das Staraufgebot bei den Globes war trotzdem gro√ü: Filmschaffende wie Cole Hauser, Jennifer Hudson und Salma Hayek standen als "Presenter" auf der B√ľhne. Auf dem roten Teppich fiel auf: Mehrere Hollywoodstars d√ľrfen sich heuer √ľber Nachwuchs freuen. Ein √úberblick in der folgenden Galerie zum Durchklicken.

