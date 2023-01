Harry musste Queen vor Hochzeit um Erlaubnis fragen: Ihre Antwort irritierte ihn

Harry und Meghan haben sich schließlich in einer imposanten Zeremonie am 19. Mai 2018 in Windsor das Jawort gegeben.

Im englischen Original lautet der provokative Titel des Buches "Spare". Das Wort spielt auf die Redewendung "the heir and the spare" an - also "der Erbe und der Ersatz". In diesem Fall w√§re Prinz William als Thronfolger der Erbe, sein j√ľngerer Bruder Harry der Ersatz, der h√∂chstens beim Tod des √Ąlteren zum Zuge kommen k√∂nnte.

Prinz Harrys Biografie: Die saftigsten Anekdoten