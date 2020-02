Von wegen Lugner: Lindsey Vonn pfeift am Strand auf Opernball

Eigentlich hätte beim gestrigen Opernball statt der italienischen Grande Dame Ornella Muti Ski-Ass Lindsey Vonn in der Loge von Richard Lugner sitzen sollen. So kündigte er es zumindest stolz in einer Pressekonferenz Ende Jänner an. Gönnerhaft, samt Nacktfoto der Sportlerin - die sich davon wenig begeistert zeigte und dem Baumeister prompt eine Absage schickte.

Aus ihrem Dunstkreis hieß es, sie habe die Ankündigung als sexistisch empfunden und deswegen nicht mehr zum Opernball erscheinen wollen. Unter großen Bemühungen musste sich das 87-jährige Wiener Urgestein dann einen neuen Gast suchen, bis es mit Muti schließlich klappte.