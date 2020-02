Opernball 2020: Klatsch, Tratsch und Skandälchen

Der 64. Opernball geht über die Bühne und verwandelt die Wiener Staatsoper in die weltweit wohl imposanteste Ballkulisse. 144 Paare eröffnen als Debütanten den Opernball, über den weltweit berichtet wird. 315 Euro kostet 2020 eine Eintrittskarte, mit 5.150 Ballgästen ist das Haus am Ring ausverkauft. Unter den Besuchern tummelt sich wie immer jede Menge heimische und internationale Prominenz, die auch in diesem Jahr für jede Menge Klatsch, Tratsch - und das ein oder andere Skandälchen sorgt.