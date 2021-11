2019 hat der britische Schauspieler Idris Elba zum dritten Mal geheiratet: Im April vor zwei Jahren traute sich der 49-Jährige mit Model Sabrina Dhowre. Geheiratet wurde ganz romantisch in Marrakesch. Als Hochzeitsgast war der "Luther"-Star 2018 zusammen mit seiner damaligen Verlobten auch bei Prinz Harrys Hochzeit mit Meghan Markle zugegen. Die royale Hochzeit, die in der St. George's Chapel in Winsdor stattfand, war für Elba aber offenbar kein Spaziergang.

Idris Elba gab bei Sussex-Hochzeit den DJ

Elba hatte damals nicht nur die Ehre, zusammen mit Dhowre der Trauung der Sussexes beizuwohnen. Er trat auch als DJ bei der anschließenden Hochzeitsfeier im Frogmore House in Windsor auf. Trotz Elbas langjähriger Erfahrung als DJ auf Promi-Partys habe ihm Meghan damals aber keine freie Hand gelassen. Gegenüber der Daily Mail deutete Elba an, dass Harrys Ehefrau in Bezug auf die Musik nichts dem Zufall überlassen wollte.