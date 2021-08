Angst vor Image-Schaden? Diese Freundschaft hält Herzogin Meghan geheim

Sie galten einst als beste Freundinnen, doch seit längerer Zeit soll Funkstille zwischen Herzogin Meghan und Stylistin Jessica Mulroney herrschen. Nachdem gegen die Stylistin Rassismus-Vorwürfe laut geworden waren, berichteten vermeintliche Insider, dass Meghan Mulroney die Freundschaft gekündigt und den Kontakt zu ihr völlig abgebrochen hätte.

Meghan: Heimlicher Kontakt zu Jessica Mulroney?

Nun heißt es aber, dass die beiden Frauen durchaus noch miteinander in Verbindung stehen sollen. Wie die britische Zeitung Mirror behauptet, sollen Harrys Ehefrau und Jessica Mulroney trotz Gerüchten um einen angeblichen Streit immer noch in regelmäßigem Kontakt stehen. Auch die Daily Mail berichtet davon, dass die beiden ihre Freundschaft heimlich weiterpflegen würden. Ein Insider plaudert aus: "Meghan steht in regelmäßigem Kontakt mit Jessica. Es ist nur schwierig, jetzt sind sie in Kalifornien und Jessica in Toronto."