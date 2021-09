Herzogin Meghan bekommt in den USA neuen eleganten Namen

Im Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) vor einigen Tagen die Gegend um das frühere World Trade Center in New York besucht. Die beiden posierten am Donnerstag gemeinsam unter anderem mit Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneurin Kathy Hochul auf einer Aussichtsplattform im Wolkenkratzer One World Trade Center rund 400 Meter über der Metropole für Fotos.