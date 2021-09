James Middleton: Von frisch angetrauter Alizée anfangs für Kellner gehalten

Hund Ella "verkuppelte" Middleton und Thevenet

Als Blumenmädchen wurden Ella und Mabel, zwei der Hunde des Paares, eingesetzt. Insbesondere Ella soll laut der britischen Adelsexpertin Zoe Forsey schon eine wichtige Rolle beim allerersten Treffen der beiden im Jahr 2018 gespielt haben. "Ihr Kennenlernen haben sie tatsächlich ihren Hunde zu verdanken", zitiert sie die Zeitung Daily Express. "James hatte Ella in einen sehr schicken Privat-Club in West-London mitgenommen. Ella saß zu James' Füßen und als sie aufstand, um Wasser zu trinken, wurde sie von einer sehr schönen blonden Frau abgelenkt, die in der Ecke der Bar saß. Es war auch ein ziemlich seltsamer Moment, denn als James vorbeikam, um sich zu entschuldigen, dachte Alizée tatsächlich, er sei ein Kellner und bestellte einen Drink."

Forsey fügte scherzhaft hinzu: "Man kann ihr nicht vorwerfen, sich nur wegen seines Namens in ihn verliebt zu haben." James und Alizée hatten sich im September 2019 verlobt, mussten ihre Hochzeit jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal verschieben.

Thevenet trug ein besonderes Outfit - nämlich dasselbe, das auch Middletons Mutter bei ihrer Heirat mit ihrem Michael trug. "Mein 'etwas Geliehenes' war tatsächlich das Kleid von meiner Schwiegermutter Carole, die es zuletzt vor 41 Jahren an ihrem Hochzeitstag im Juni 1980 trug", erzählte sie dem Hello!-Magazin.