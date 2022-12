Von Geisterfahrer getötet: TikTok-Star "Ali Spice" stirbt mit nur 21 Jahren

Ihre Follower können es nicht fassen: Die Tik-Tokerin "Ali Spice" ist im Alter von nur 21 verstorben. Der Social-Media-Star ist bei einem tragischen Autounfall in den USA tödlich verunglückt. Ein Geisterfahrer fuhr sie und zwei andere Menschen tot.

"Ali Spice" bei Unfall mit Geisterfahrer ums Leben gekommen

Wie Medien berichten, ist das Model, welches mit bürgerlichem Namen Alexandra Dulin hieß und bei TikTok und Instagram fast eine Million Follower hatte, Sonntagnacht mit Freunden in einem Auto unterwegs gewesen. Auf der State Road 44 in Florida soll der Nissan Infiniti, in dem sich die Influencerin befand, in ein entgegenkommendes Fahrzeug, dessen Fahrer nach Polizeiangaben in die falsche Richtung unterwegs war, gekracht sein.