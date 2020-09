Vom Leinwand-Charmeur zum Charakterdarsteller: Hugh Grant wird 60

Danach schlug sich Grant mit verschiedenen Jobs durch. Er arbeitete als Platzwart-Assistent beim Fußballverein FC Fulham, dessen Fan er bist heute ist, schrieb Sketche für TV-Sendungen und produzierte Radio-Werbung. "Ich war sehr glücklich damit, ich hatte kein Interesse mehr an der Schauspielerei", verriet er 2018 im Interview des GQ-Magazins. Als ein Angebot für das Drama "Maurice" (1987) kam, musste ihn sein älterer Bruder zu der Rolle überreden.

Grant gesteht sich Erfolg - und Fehler ein

Es folgten mehrere unbedeutende und einige namhaftere Filme, darunter Roman Polanskis "Bitter Moon" und James Ivorys "Was vom Tage übrig blieb", in dem Grant neben Anthony Hopkins und Emma Thompson zu sehen war. Der Durchbruch kam 1994. "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" machte den Briten über Nacht zum Star - mit allen Schattenseiten.

Dass er das Image aus dem Überraschungshit nicht loswerden konnte und die Leute ihn auch privat für diese Person hielten, sei zum Teil auch seine eigene Schuld, räumte Grant ein. "Als der Film ein Erfolg war, hab ich das wohl unterschwellig in andere Rollen einfließen lassen", sagte er im GQ-Interview. "Und das war ein großer Fehler."

Viel schlimmer war, dass sein Privatleben nun in der berüchtigten britischen Klatschpresse breitgetreten wurde. Nach einem Einbruch bei Grant landeten Fotos aus seinem Zuhause in der Zeitung. Obendrein war er eines der Opfer des britischen Abhörskandals, der 2011 das Ende der Zeitung News Of The World besiegelte. Jahrelang hatten Reporter die Mobiltelefone von Prominenten, Royals und Politikern abgehört. Grant, der mehrfach gegen die Presse vor Gericht zog, engagiert sich heute aktiv für Privatsphäre und eine faire Berichterstattung.

Seine Kollegin Elizabeth Hurley und er galten lange als britisches Glamourpaar. 13 Jahre waren die beiden liiert, noch heute sind sie eng befreundet. Hurley vergab Grant auch seinen peinlichen Fehltritt. 1995 wurde er in Los Angeles verhaftet, als ihn die Polizei mit einer Prostituierten im Auto erwischte. Kurz darauf gab sich der Brite in der US-Talkshow von Jay Leno reuig. "Man weiß im Leben, was gut und was schlecht ist", sagte er, "und ich hab etwas Schlechtes getan".