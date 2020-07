Hugh Grant tritt bei schwedischer Tennismeisterschaft der Senioren an

Entscheidend für die Ü60-Einstufung dürfte der Geburtsjahrgang 1960 sein. Grant wird am 9. September 60. Publikum wird es dabei trotz des prominenten Teilnehmers nicht geben: Gemäß den in Schweden geltenden Corona-Beschränkungen sollen nicht mehr als 50 Menschen auf die Anlage gelassen werden, darunter hauptsächlich die Spieler und ihre Familien, wie die Veranstalter am Dienstag bestätigten.

Grant ist seit 2018 mit der Schwedin Anna Eberstein verheiratet. Die beiden gelten als Tennis-Fans, die man häufiger im Publikum größerer Turniere in aller Welt sieht. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und verbringt den Sommer häufig in seinem Ferienhaus in Torekov bei Bastad. Die dortige Seniorenmeisterschaft findet vom 23. Juli bis zum 2. August statt.