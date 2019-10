"Voice of Germany": Warum Österreicher nicht durch die Blinds musste

Überraschung bei " The Voice of Germany": In der am 17. Oktober 2019 ausgestrahlten Folge treten wieder von den jeweiligen Coaches zusammengestellte Paare gegeneinander an. Nur ein Teammitglied kommt weiter in die nächste Runde. So weit, so klassich.

Mit einem Unterschied: Kandidat Mark Agpas aus dem Team von Mark Forster musste sich im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zuvor nicht in den diesjährigen Blind Auditions beweisen.