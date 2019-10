"Voice of Germany"-Alice Merton: Neue Lieder und ihr Trick gegen Nervosität

Die Popmusikerin Merton, die in der aktuellen Staffel der deutschen Castingshow " The Voice of Germany" in der Jury sitzt, denkt gerne an die Arbeit an "Mint" zurück. "Das ganze Album ist echt. Es gab niemanden über mir, der mir sagte, wie es zu klingen hat. Das ist wirklich alles sehr ehrlich - und frisch." Da passt der Titel der neuen, für "Mint +4" aufgenommenen Single perfekt dazu: "Easy".

Weltenbummlerin Alice Merton

"Ich bin in Deutschland geboren, aber mit drei Monaten mit meiner Familie nach Amerika gezogen, dann nach Kanada", erzählte sie. "Dann kam ich nach München und von München nach England. Ich habe an vielen verschiedenen Orten gelebt, und das hört man auch in meinem Akzent ein bisschen heraus."

Inspiriert habe sie die Musik der 80er-Jahre, berichtete die Künstlerin, und fügte hinzu: "Mir ist es sehr wichtig, einen echten Bass und eine echte Gitarre auf einem Song zu haben. 'Echte Musik' wird für mich niemals aussterben. Aber ich glaub, es ist immer ganz cool, das mit ein Elektro-Elementen zu verbinden. Das gibt dem Ganzen einen anderen Twist. Ich mag außerdem den Kontrast, ernste Themen mit Upbeat-Melodien zu verbinden, die gar nicht zum Thema passen - so nach dem Motto: 'Das Leben kann manchmal scheiße sein, lass uns trotzdem tanzen'."