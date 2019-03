Der deutsche Rapper Sido tritt im Rahmen seiner "Tausend Tattoos Tour" im November zweimal in Österreich auf. Am 21. November macht er Station im Dogana in Innsbruck, am Tag darauf im Wiener Gasometer. Zuletzt veröffentlichte Sido 2018 sein zweites Best-of-Album "Kronjuwelen". Der Vorverkauf startet am 8. März.