"Voice of Germany" 2020: Wer sind Jonas & Mael aus Team Nico?

"Wir machen Party und gute Laune. Das, was die Leute in dieser schwierigen Zeit hören wollen", erklärt Mael. Er bereitet sich nach der Show auf die schriftliche Matura im Jänner vor. Jonas und Mael treten im Finale gegen folgende Konkurrenten und Konkurrentinnen an:

Alessandro (30, Team Michael)

Tosari (19, Team Mark)

Oliver (39, Team Stefanie/Yvonne)

Paula (19, Team Samu/Rea)

Wer wird "The Voice" 2020?

Den oder die SiegerIn wählen die ZuschauerInnen per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online.

"The Voice of Germany"- das Finale: Am 20. Dezember, um 20:15 Uhr live in Sat.1