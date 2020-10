Warum "The Voice"-Kandidat Alexander Eder jetzt für Schlagzeilen sorgt

„Ich bin ein Mega-Rammstein-Fan. Vor allem beim Sport höre ich es sehr gerne. So wie es ausschaut, werde ich Till Lindemann nächstes Jahr sogar persönlich kennenlernen und auf das freue ich mich schon riesig.“ Eigentlich kaum zu glauben, dass Alexander Eder eher durch Zufall zur Musik gekommen ist. Niemand in seiner Familie hatte bis dato damit zu tun, seine Eltern unterstützen ihn aber, wo immer sie auch können.

„Das hat eigentlich schon mit der Schauspielerei angefangen. Da haben meine Eltern auch nie gesagt: ,Such dir etwas Gescheites.’ Sie haben mich wirklich immer unterstützt. Wie ich in der Schule mit dem Singen als Wahlpflichtfach angefangen habe (Anmerkung: Er spielte dann sogar im Musical ,Sound of Music’ den Baron von Trapp), haben sie sich eigentlich nicht viel dabei gedacht. Auch dass ich zum ,The Voice of Germany’-Casting gefahren bin, war spontan. Ich bin von meinem Zimmer runtergegangen und hab gesagt: Mama, Papa, ich hab mich dort angemeldet, ich fahre nach München. Und sie haben gleich gesagt: ,Passt.’ Der Papa hat an dem Tag die Firma zugesperrt und wir sind alle zusammen gefahren“, erzählt er.