"The Voice"-Kandidatin Grace Mertens stirbt mit nur 16 Jahren

Mit nur 16 Jahren ist die ehemalige Kandidatin von "The Voice Kids" Grace Mertens an einem Hirntumor verstorben, wie ihre Familie nun bestätigte.

Familie trauert um Grace Mertens

"Grace wird für immer 16 bleiben. Mit uns dreien an der Seite ist sie [Donnerstagnacht] friedlich verstorben. Unsere Herzen sind gebrochen", heißt es in dem Statement von Mertens Famile auf der offiziellen "Sing for Grace 2020"-Facebookseite. "Es gibt noch so viel über sie zu erzählen, aber zurzeit bekommen wir einfach die Worte nicht zusammen."

Laut Bunte ist er ehemalige "The Voice Kids"-Star am Donnerstagabend (22. Oktober) verstorben.