Grace Mertens (16) plant eigene Beerdigung: Das Netz singt für todkranken "The Voice Kids"-Star

2017 hatte es Grace Mertens bei "The Voice Kids" im Team von Sängerin Nena und ihrer Tochter Larissa bis in die Sing-Offs geschafft. Schon da wurde bekannt, dass die damals 13-Jährige an einem Gehirntumor leidet. Über ihre Erkrankung hielt Mertens ihre Follower in den sozialen Medien seitdem auf dem Laufenden. Auf Instagram spricht sie offen über ihre Erkrankung.

Grace Mertens plant eigenes Begräbnis

Inzwischen hat sich der Zustand des Teenagers drastisch verschlechtert.

"Mein Tumor gerät außer Kontrolle und es gibt nichts mehr, was meine Ärzte dagegen tun können”, teilte die musikalisch begabte Hamburgerin ihren Followern mit.

Weil ihre Ärzte ihr nur noch wenig Zeit geben, plant die 16-Jährige nun ihre eigene Trauerfeier. Auf Instagram hat sie deswegen einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet.