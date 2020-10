"Voice of Germany"-Coach Samu Haber lüftet Rätsel um Freundin

Staffel 10 von "The Voice of Germany" startete mit so vielen Coaches wie noch nie. Neben Dauerbrenner Mark Forster und Neuzugang Nico Santos sind erstmals auch zwei Zweier-Teams an den Start gegangen.

Auf den roten Doppelstühlen haben Haber und der irische Sänger Rea Garvey, sowie Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß von Silbermond Platz genommen.