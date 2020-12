"Voice of Germany" 2020: Wer ist Paula aus Team Samu/Rea?

Per Tablet-Computer zugeschaltet sah er, wie sich die Schweizer Powerstimme Paula Dalla Corte durchsetzte. Die einzige Frau im Finale erinnert an Senkrechtstarterin Billie Eilish und ist für viele die Favoritin der Staffel. "In meinen Songs geht es um Liebe, aber ich versuche, das cooler auszudrücken", so die Schülerin. Viele Auftritte hatte sie demnach noch nicht. Nach der anstehenden Matura 2021 möchte sie Kunst und Architektur studieren. Paula tritt im Finale gegen folgende Konkurrenten und Konkurrentinnen an:

Jonas und Mael (19 und 25, Team Nico)

Tosari (19, Team Mark)

Oliver (39, Team Stefanie/Yvonne)

Alessandro P. (30, Team Michael)

Wer wird "The Voice" 2020?

Den oder die SiegerIn wählen die ZuschauerInnen per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online.

"The Voice of Germany"- das Finale: Am 20. Dezember, um 20:15 Uhr live in Sat.1