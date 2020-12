"Voice of Germany" 2020: Wer ist Tosari aus Team Mark?

Mit so vielen Coaches wie noch nie startete im Herbst Staffel 10 "The Voice of Germany". Neben Dauerbrenner Mark Forster und Neuzugang Nico Santos gingen mit Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß von Silbermond und dem irischen Säger Rea Garvey und seinem finnischen Kollege Samu Haber erstmals auch zwei Zweier-Teams an den Start. Dazu kommen Hygienemaßnahmen hinter den Kulissen und vor der Kamera. Am Sonntag findet das Finale der Jubiläumsstaffel statt.