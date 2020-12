"Voice of Germany" 2020: Wer ist Alessandro aus Team Michael Schulte?

"Mir haben ganz viele Schüler und sogar Eltern geschrieben. Die Resonanz ist durchweg positiv." Der 30-Jährige, der in den Shows lässig mit Baumwollmütze am Klavier sitzt, will unbedingt weiter Musik machen und hat seinen Lehrerjob gekündigt. Alessandro tritt im Finale gegen folgende Konkurrenten und Konkurrentinnen an:

Jonas und Mael (19 und 25, Team Nico)

Tosari (19, Team Mark)

Oliver (39, Team Stefanie/Yvonne)

Paula (19, Team Samu/Rea)

Wer wird "The Voice" 2020?

Den oder die SiegerIn wählen die ZuschauerInnen per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online.

"The Voice of Germany"- das Finale: Am 20. Dezember, um 20:15 Uhr live in Sat.1