Voice of Germany 2019: Wer ist Erwin Kintop aus Team Rea Garvey?

Nachdem sie sich durch "Blinds", "Battles" und "Sing-Offs" gekämpft hatten, mussten sich die verbliebenen Kandidaten schließlich ein letztes Mal im Halbfinale beweisen, ehe endgültig feststand, welche Sänger und Sängerinnen im " Voice of Germany"-Finale antreten dürfen.

Neben ihrem Solo-Auftritt singen die fünf Finalisten gemeinsam mit ihrem Coach und im Duo mit einem der internationalen Gast-Stars Dua Lipa ("New Rules"), Freya Ridings ("Castles"), James Arthur ("Say You Won't Let Go"), Dermot Kennedy ("Power Over Me") und Max Raabe ("Kein Schwein ruft mich an").

Wer schlussendlich gewinnt, entscheidet das Publikum via SMS- und Telefonvoting.

Erwin Kintop für Team Rea Garvey im "TVOG"-Finale 2019