Wie Victoria Beckham mit Nichtstun ein Vermögen verdient

Seit Jahren treten die Spice Girls ohne Victoria Beckham auf. Die vierfache Mutter hätte keine Zeit, da sie zu viel mit ihrem Beruf als Luxus-Designerin zu tun hätte. Doch obwohl sie seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Bühne stand oder einen Song veröffentlichte, soll die Frau von David Beckham jährlich mehrere Tausend für ihre Musik ausbezahlt bekommen.

Extra-Gehalt: Victoria Beckham verdient weiter an Spice Girls

Die britische Zeitung The Sun berichtet, dass Victoria Beckham für ihre Musik mit den Spice Girls noch immer reichlich Geld verdienen soll. Ihre Musikfirma "Moody Productions Ltd" zahlte 2020 etwa 86.000 Pfund (rund 103.000 Euro) an Steuern von ihren Einnahmen – was bedeutet, dass Beckham fast 500.000 Pfund (etwa 597.000 Euro) mit ihrem Spice Girls-Musikkatalog verdiente. Eine beachtliche Summe, wenn man bedenkt, dass die ehemalige Sängerin bereits seit Jahren keinen Ton mehr gesungen hat oder auf der Bühne gestanden ist. Auch neue Titel gab es von der Band schon seit Jahren keine mehr.