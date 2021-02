Joe Bidens Bruder wegen Verstoß gegen Corona-Richtlinien im Visier

Während der US-Präsident Joe Biden einen entschlossenen Kampf gegen die Corona-Krise angesagt hat, soll es sein Bruder nun ohne Mund-Nasenschutz auf einer Party krachen gelassen haben.

"Er feierte als wäre es 1999 - und als würde es überhaupt keine COVID-19-Pandemie geben", schreibt das US-amerikanische Portal Page Six über Francis "Frank" Biden. Dem Bericht zufolge soll der jüngere Bruder des US-Präsidenten am Donnerstagabend an einer Geburtstagsfeier von Ex-Profiboxer Floyd Mayweather in Fort Lauderdale, Florida, teilgenommen haben.

Francis "Frank" Biden: Party ohne Maske?

Die Party soll insgesamt 700.000 US-Dollar gekostet und eine Aufführung von Sänger Jacquees beinhaltet haben. Einem Insider zufolge sollen bei der Veranstaltung der bevorstehende 44. Geburtstag von Mayweather gefeiert und gemeinsame Geschäfte gemacht worden sein. Neben Francis "Frank" Biden sollen unter anderem auch Mayweathers Verlobte, Anna Monroe, sowie Rapper Rick Ross und der US-Botschafter Kirk Wager dem Event beigewohnt haben.