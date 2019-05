Verona Pooths Sohn Diego lästert im TV über seine Mutter

Verona Pooth (51) trat in der Kochshow "Grill den Henssler" vergangene Woche zusammen mit Sohn Diego Pooth (15) auf. Der gemeinsame Sohn mit Unternehmer Franjo Pooth (49) ließ es sich dabei nicht nehmen, gegen seine Mutter auszuteilen.

Diego verärgert seine Mutter in TV-Show

Während der Show, in der er mit Mutter Verona gegen Steffen Hennsler (46) aufkochte, war der Pooth-Spross in Plauderlaune. Er erzählte dem Sternekoch auf dessen Frage hin, ob er zuhause mit seiner Mutter gemeinsam am Herd stünde oder diese alleine koche: "Wir bestellen meistens."