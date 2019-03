TV-Auftritt: Pooth spricht offen über extrem glattes Gesicht

Wer eine Hyaluron-Kur einmal im Jahr anwende, könne sein Aussehen auf lange Zeit erhalten. Lügen wolle sie deshalb nicht: "Ich finde es albern, all diese kleinen Beauty-Tricks abzustreiten, die wir Frauen so draufhaben."

Ihr Gesicht sei derzeit noch angeschwollen, weil die Kur ganz frisch sei. "Es kann noch ein paar Wochen dauern, bis die Schwellung nicht mehr zu sehen ist."

Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff. "Im Laufe des Lebens wird weniger Hyaluronsäure produziert und unsere Haut verliert an Fülle, Spannkraft und Feuchtigkeit", erklärte Dermatologe Johannes Bisschoff, Facharzt für Dermatologie und Venerologie im Ärztezentrum The Aurora, im Gespräch mit dem KURIER. Hyaluronsäure, die in Cremen verwendet wird, unterscheidet sich deutlich von jener, die von Schönheitschirurgen in Lippen und andere Gesichtspartien injiziert wird.