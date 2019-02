"Wird bekommen, was sie verdient": Naddel lästert über Verona Pooth

Die vielen Tiefschläge blieben nicht ohne Folgen. Nach all den schlechten Erfahrungen macht es den Eindruck, als würde Abd El Farrag ihrer früheren Konkurrentin ihr Glück nicht gönnen.

"Sie hat Probleme mit dem Älterwerden"

"Verona hatte ihre Zeit. Jetzt wirkt das alles komisch. Sie könnte sich zurücklehnen und ihr Leben genießen. Aber Anerkennung hat sie ja schon immer gewollt", lästert Naddel über Pooth, die auch beruflich weitaus mehr Erfolge verbuchen kann.

Während Naddel jobtechnisch strauchelt und in der Vergangenheit auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bastelte Pooth in den letzten Jahren fleißig an ihrer Karriere in der Entertainmentindustrie.

Die ehemalige Miss Intercontinental World und Miss American Dream gilt als Werbeikone, arbeitete als Moderatorin, versuchte sich als Schauspielerin und ist zudem als Unternehmerin tätig.