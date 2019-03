Pooth behauptet: "Naddel hatte Affäre mit Bohlens Gärtner"

Ihre einstige Rivalin dürfte über die Veröffentlichung des Buches nicht besonders glücklich sein. Immerhin behauptet Pooth darin unter anderem auch, dass Naddel Dieter Bohlen betrogen habe. Und das ausgerechnet mit dessen Gärtner.

Pooths Ausführungen lesen sich wie Passagen aus einem Schmuddelroman.

"Ein gut gebauter Typ Mitte 30, mit enger Jeans, aufgeknöpftem Hemd und Strohhalm im Mund lehnte lasziv an der Box und säuselte etwas von 'Ja, Hallöchen, Popöchen!', dabei guckte er wie ein Staatspremium-Hengst, der es sich mit mir im Heu gemütlich machen wollte. 'Ich bin die Ehefrau, also die Neue, also Frau Bohlen', stotterte ich und wollte ihm so begreiflich machen, dass ich nicht die Haushälterin bin und auch kein Interesse hätte, mit ihm über irgendwelche Strohballen zu rollen. 'Aber Naddel und ich haben uns die ganzen Jahre auch gut verstanden', machte er eine unmissverständliche Andeutung", schreibt Pooth über Naddels angeblichen Seitensprung.