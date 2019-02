Pooth packt über Bohlen aus: "Nach 24 Stunden hing Haussegen schief"

Verona Pooths, die damals noch Feldbusch hieß, kurze Ehe mit Poptitan Dieter Bohlen (65) sorgte in den 90ern für Schlagzeilen: Am 13. Mai 1996 heiratete das Paar in Las Vegas. Bereits vier Wochen später kam es zur Trennung – nachdem Pooth behauptet hatte, von Bohlen geschlagen worden zu sein. Am 27. Mai 1997 wurde die Ehe des Paares geschieden.

Ehevertrag sicherte Pooth halbe Million D-Mark zu

Nun veröffentlichte Pooth ihre Autobiografie, in der sie unter anderem über ihr Eheleben mit Bohlen auspackt. In ihren Memoiren mit dem Titel "Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip" beschreibt die 50-Jährige, was damals passiert sein soll.

Die Ehe mit Bohlen sei "so skurril, absurd und leidenschaftlich" gewesen, "dass kein Außenstehender diese Geschichte jemals nachvollziehen kann." Schon nach 24 Stunden sei der Haussegen schief gehangen, berichtet die ehemalige Miss International World in ihrem Buch.

" Dieter verlor seinen Humor, wurde immer verbissener. Er litt unter dem Komplex, ständig etwas erschaffen zu müssen. Er war der Gefangene seines Ehrgeizes. Ich merkte, dass ihn die Sache mit dem Ehevertrag immer noch zermürbte", erinnert sich Pooth.